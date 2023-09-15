Авиаудар РФ по Новой Каховке: стало известно о погибшем и 12 раненых

Правоохранители начали расследование по результатам мониторинга и изучения информации в средствах массовой информации. Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Около 09:20 российские военные нанесли удар, вероятно управляемыми авиабомбами по временно оккупированному городу Новая Каховка Херсонской области.

Предварительно, один гражданский человек погиб, по меньшей мере 12 человек травмированы.

Что известно об ударе по Новой Каховке

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что россияне атаковали оккупированный город в Херсонской области.

По ее словам, оккупанты хотели атаковали управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.

"Пытаясь нанести управляемыми авиабомбами очередной авиационный удар по Бериславскому району, российские оккупанты впустили один из КАБов на Новую Каховку в жилом районе, повредили несколько многоквартирных домов. Есть жертвы среди местного населения, по предварительной информации", - сказала она.