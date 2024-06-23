Авиаудар РФ по Харькову: появились фото последствий обстрела школы и домов

По данным ГСЧС, враг нанес обстрелы по двум районам Харькова. В результате одного из ударов на территории частного жилого сектора произошли разрушения и пожар двух хозяйственных построек и гаража на общей площади 60 квадратных метров. Там спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По другому адресу попадания пришлось в здание учебного заведения. Там произошло частичное разрушение здания. Там пострадали рядом расположенные жилые многоэтажки и автомобили.

По данным прокуратуры, две авиабомбы попали по территории предприятия в Харькове. Также известно, что погиб 73-летний мужчина. Одиннадцать человек получили ранения, в том числе двое детей.

Фото: последствия обстрела Харькова 23 июня (t.me/DSNS_Kharkiv)

Обстрелы Харькова

Напомним, 22 июня Россия снова массированно обстреляли Харьков и использовала для этого четыре КАБа. Подробно о том, что это за бомбы и как Россия использует их – читайте в материале РБК-Украина.

В результате сегодняшнего удара харьковское метро остановило свое движение и начало работать только как укрытие.

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