Авиаудар по Орехову. Под завалами находятся еще 3 человека

Российские военные сбросили авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь в Орехове. Вероятно, под завалами находятся еще 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В понедельник, 10 июля, россияне нанесли удар по прифронтовому городу Орехов, Запорожской области. Предварительно было известно, что в результате удара четыре человека погибли на месте. Еще 13 получили ранения.

По состоянию на 18.30 понедельника в МВД сообщили, что под завалами могут находиться еще три человека.

"Орехов. Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания", - говорится в сообщении.

Обстрелы Запорожской области

Часть Запорожской области остается временно оккупированной российскими войсками со времени масштабного вторжения. Оккупанты, оккупировал Энергодар Запорожской области, обстреливают и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, а именно Никополь и Марганец. В этих районах оккупанты часто используют управляемые авиабомбы и авиаудары.

Под ударами РФ чаще всего находятся Орехов и Гуляйполе. К примеру, 11 апреля, российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.

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