Авиаудар по Харькову: появились фото и видео последствий обстрела

Российские террористы в среду, 3 июля, нанесли три авиаудара по Харькову. В результате обстрела пострадали 14 человек, среди них младенец. В прокуратуре показали фото и видео последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, 3 июля около 16:00 российские войска нанесли три авиаудара по Харькову. Один из них пришелся по открытой местности в окрестностях города, еще два - по жилой застройке Киевского района.
В результате обстрела пострадали 14 человек, среди них 8-летний мальчик и младенец, которому две недели.
Также повреждены частные жилые дома, многоэтажки, автомобили, здание почты, СТО и спортивный зал.
Фото: последствия авиаудара по Харькову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Прокуроры установили, что удары были нанесены УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см) из населённого пункта Батрацкая Дача Белгородской области РФ.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Харькове днем 3 июля прогремели взрывы. Российские войска нанесли удары КАБам по городу.
В результате вражеского удара по Харькову разрушены два частных дома в Киевском районе города. Из-под завалов спасли 8-летнего мальчика.
Ранее сообщалось о шести пострадавших.
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