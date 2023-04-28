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Почти 60 "прилетов". Россияне снова обстреляли Сумскую область

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Сумская область, Пятница 28 апреля 2023 21:20
Почти 60 "прилетов". Россияне снова обстреляли Сумскую область Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад - Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

По Белопольской общине россияне ударили из миномета - 18 "прилетов" и АГС - 29 выстрелов.

Также на территорию общины было сброшено две ВОГ с квадрокоптера, который был запущен из РФ.

Эсманскую и Зноб-Новгородскую общины россияне обстреляли из миномета. Зафиксировано 3 и 4 взрыва соответственно.

Кроме того, с территории России с помощью артиллерии враг обстрелял Середино-Будскую громаду. На территории громады было 2 взрыва.

В общем, за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 58 взрывов.

"К счастью, во всех случаях без последствий", - сообщили в администрации.

Напомним, вчера российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Также мы писали, что в результате обстрела, который произвели россияне 26 апреля, были ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.

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