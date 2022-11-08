Авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины 7 ноября уничтожили десятки российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Нашей авиацией по врагу нанесено 8 ударов, из которых 2 - по опорным пунктам, 4 - по системам противовоздушной обороны, 2 - по скоплению техники.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.
Подтвержденные потери РФ составляют:
"По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, ВСУ освободили уже около 37% территории Украины, которую оккупировала Россия с 2014 года.
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