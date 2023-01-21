Авиация ВСУ нанесла ряд ударов по позициям ЗРК оккупантов, - Генштаб

Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также силы ПВО сбили 2 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
За сутки противник нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. Также произвел 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Никополя.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Краснопоповка Луганской области и Белогоровка, Раздолевка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.
Противник ежедневно несет потери в развязанной им войне. По имеющейся информации, более 300 раненых кафиров находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.
Для оказания медицинской помощи войска РФ используют не только медицинские учреждения временно захваченных населённых пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали. Также, в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы заменены все врачи, там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.
Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 2 района сосредоточения и состав боеприпасов кафиров.
Напомним, кафиры пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ уменьшилось на 30 захватчиков и три танка.
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