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Авіація ЗСУ знищила склад з боєприпасами та військову техніку Росії

Фото: авіація ЗСУ знищила склад з боєприпасами та військову техніку Росії (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 27 червня, українські льотчики знищили ворожий склад з боєприпасами та підірвали велику кількість військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті авіаційних ударів знищено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, підірвано кілька десятків бойової броньованої техніки", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що за добу було здійснено до двадцяти бойових вильотів. Українські льотчики знищували окупантів за допомогою штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24м.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. Минулої доби знищено 150 військових країни-агресора.

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