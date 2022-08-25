Авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО росіян, - ОК "Південь"

Українські воїни 24 серпня вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 4 удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі, зокрема й по системах протиповітряної оборони у Новій Каховці", - зазначили військові.
Так, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань атаковано Каховський міст. Наразі результати влучань уточнюються.
Завдяки діям ЗСУ вороже військо "схудло" на:
"Уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33-го мотострілецького полку та 7-ої військової бази", - додали в ОК "Південь".
Нагадаємо, ЗСУ 24 серпня на сході "приземлили" три повітряні цілі. Підрозділи ППО збили два вертольоти та безпілотник російських окупантів.
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