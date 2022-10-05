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Авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией

Фото: авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ВВС Италии в Twitter.

"Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата 4 российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда", - сказано в нем.

Отметим, что в конце сентября также сообщалось о том, что итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата российских самолетов.

Также добавим, что с 1 августа немецкие, венгерские и итальянские истребители взяли на себя патрулирование воздуха над балтийским регионом в рамках миссии НАТО.

Как сообщалось ранее, в Крыму разбился российский военный самолет. По предварительным данным, речь идет об истребителе Су-34.

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НАТОИталияПольшаШвецияРоссийская Федерация