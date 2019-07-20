Авіація МВС заступила на чергування напередодні виборів

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Спецпідрозділи НПУ, НГУ і Єдина система авіаційної безпеки МВС заступили на чергування по всій країні

Спецпідрозділи Національної поліції України та Національної гвардії, Єдина система авіаційної безпеки МВС приступили до чергування по всій країні напередодні позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За його словами, на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні реакція правоохоронців буде миттєвою.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділу Нацполиции і Нацгвардії у найвіддаленіші куточки України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики в день виборів. На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - цитує Авакова прес-служба МВС.

Повідомляється, що на цілодобове чергування в регіонах заступили літаки Ан-72 і Ан-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС вже приступив до виконання своїх завдань для забезпечення безпеки в день виборів.

"Особливу увагу приділили роботі вибухотехнічних служб і кінологів, груп швидкого реагування. Що стосується спецназівців, то вони передислоковані в різні регіони нашої країни, щоб сформувати оперативні резерви", - заявив Ярий.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, резервні підрозділи Національної поліції на території країни прибули на військові або цивільні аеродроми і відбули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку в день виборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в день голосування на виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня, правоохоронці вперше задіють систему авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ