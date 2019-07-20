ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Авіація МВС заступила на чергування напередодні виборів

Новини » Вибори 2019    20.07.2019 - 15:45
Авіація МВС заступила на чергування напередодні виборів
Фото (facebook.com/mvs.gov.ua/)

Спецпідрозділи НПУ, НГУ і Єдина система авіаційної безпеки МВС заступили на чергування по всій країні

Спецпідрозділи Національної поліції України та Національної гвардії, Єдина система авіаційної безпеки МВС приступили до чергування по всій країні напередодні позачергових виборів у Верховну раду. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

За його словами, на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні реакція правоохоронців буде миттєвою.

"Сьогодні за моїм наказом авіація МВС передислокувала резервні спецпідрозділу Нацполиции і Нацгвардії у найвіддаленіші куточки України, щоб ми могли оперативно реагувати на будь-які виклики в день виборів. На будь-які спроби дестабілізувати ситуацію реакція МВС буде миттєвою", - цитує Авакова прес-служба МВС.

Повідомляється, що на цілодобове чергування в регіонах заступили літаки Ан-72 і Ан-26, вертольоти Н225, Н145, Мі-8 Єдиної системи авіаційної безпеки МВС.

Перший заступник міністра Сергій Яровий зазначив, що весь особовий склад МВС вже приступив до виконання своїх завдань для забезпечення безпеки в день виборів.

"Особливу увагу приділили роботі вибухотехнічних служб і кінологів, груп швидкого реагування. Що стосується спецназівців, то вони передислоковані в різні регіони нашої країни, щоб сформувати оперативні резерви", - заявив Ярий.

За словами голови Національної поліції Сергія Князєва, резервні підрозділи Національної поліції на території країни прибули на військові або цивільні аеродроми і відбули за місцем тимчасової дислокації для забезпечення завдань, які можуть виникнути під час порушень громадського порядку в день виборів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в день голосування на виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня, правоохоронці вперше задіють систему авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ

МВС та СБУ просять зняти з виборів скандального кандидата від Опоплатформи МВС в день виборів вперше застосує систему авіаційної безпеки
Новини України Порошенко Зеленський Міністерство внутрішніх справ УкраїниАрсен Аваков
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся