Авиация Израиля атаковала объект "Хезболлы" на юге Ливана: детали

Истребители Израиля нанесли удар по объекту "Хезболлы" в районе замка Бофорт на юге Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля недавно атаковали объект "Хезболлы", который использовался для "управления своим огневым и оборонительным комплексом" и был частью подземного объекта, который ранее уже был целью израильских ударов.
"В последние дни Вооруженные силы Израиля обнаружили попытки террористической организации "Хезболла" восстановить этот объект, поэтому террористическая инфраструктура в этом районе была атакована", - заявило военное командование.
В частности отмечается, что наличие атакованного объекта и попытка его восстановить является "грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном".
Осенью 2023-го после нападения ХАМАСа на Израиль, "Хезболла" присоединилась к конфликту, осуществляя ракетные и беспилотные атаки по территории страны. В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию против боевиков на южной границе Ливана. Позже стороны достигли временной договоренности о прекращении огня, впрочем боевые действия периодически возобновлялись.
В прошлом месяце ЦАХАЛ атаковал ракетами военные объекты "Хезболлы", а только недавно - нанес удары по объектам на юге Ливана, где хранились ракетные установки и склады оружия.
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