Авіація Ізраїлю атакувала базу ХАМАС у секторі Гази

Ізраїльські військові відповіли на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з цієї території

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Самолеты и другие летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа.

"Удар стал ответом на шары, переносившие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

В Армии обороны Израиля также сообщили, что со всей серьезностью относятся к любым попыткам причинить вред израильским гражданам и "продолжат решительные действия против терактов".

Напомним, на Западном берегу Иордана в районе Рамаллы автомобиль врезался в группу израильских военных, в результате наезда пострадали два человека. Израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, двое из них погибли, еще один получил ранения.