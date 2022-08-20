Авіація та артилеристи атакували окупантів у Херсонській області: ворог зазнав втрат

Українська авіація та артилерія зранку 20 серпня атакувала позиції окупантів на півдні. Ворог зазнав втрат у живій силі і техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Авіація атакувала опорний пункт ворога поблизу Іванівки у Херсонській області. Також українські артилеристи вдарили по позиціях противника.
"Ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання зменшили вороже військо на 10 рашистів та 2 одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога розвідуються", - йдеться у повідомленні.
Вночі окупанти за підтримки бойової машини десанту та двох танків Т-72 намагалися штурмувати у районі Благодатного, проте успіху не мали. Перед світанком ворог відступив для поповнення запасу і продовжив наступ. Наразі йдуть бої.
Нагадаємо, ЗСУ зупинили спробу прориву біля села Кірове на кордоні Херсонської і Миколаївської областей.
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