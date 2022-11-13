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На авиашоу в США столкнулись ретро-самолеты: названо количество жертв

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Вашингтон, Воскресенье 13 ноября 2022 18:20
На авиашоу в США столкнулись ретро-самолеты: названо количество жертв Фото: на авиашоу в США столкнулись ретро-самолеты (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Шесть человек погибли во время столкновения исторических военных самолетов в Далласе, США, имена жертв не разглашаются. Авария вызвала пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня власти продолжают работу над расследованием и идентификацией погибших", - заявил судья Клэй Дженкинс.

В авиакатастрофе участвовали самолеты времен Второй мировой войны — бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress и истребитель Bell P-63 Kingcobra. Они принимали участие в авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Даллас Экзекьютив.

Хэнк Коутс, президент и исполнительный директор Commemorative Air Force, группы, занимающейся сохранением боевых самолетов Второй мировой войны, сказал, что B-17, массивный четырехмоторный бомбардировщик, обычно имеет экипаж из четырех-пяти человек.

Коутс добавил, что P-63 — это американский истребитель, пилотируемый одним пилотом, но он не сказал, сколько людей было на борту самолетов в момент крушения. По его словам, причины столкновения пока неизвестны, продолжается следствие.

Напомним, что вчера, 12 ноября, на авиашоу в США в воздухе столкнулись два самолета. Представитель аэропорта Далласа, в котором проходило мероприятие, сообщил, что спасательные бригады занимаются эвакуацией зрителей.

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