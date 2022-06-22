Авіапатруль НАТО за тиждень п'ять разів піднімався в повітря через літаки РФ
Винищувачі НАТО за минулий тиждень п'ять разів піднімалися в повітря для супроводу російських літаків. Авіація Росії була помічена біля Калінінградської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.
За даними відомства, за тиждень повітряна поліція Альянсу ідентифікувала і супроводжувала російський літак повітряного спостереження і аерофотозйомки Ан-30. Він здійснив три польоти з Калінінградської області на "основну частину РФ" і назад - 14, 15 і 16 червня. Також супроводжувався літак радіоелектронної розвідки Іл-20 (переліт з материкової частини РФ в Калінінград 16 і 18 червня).
При цьому наголошується, що 16 червня Іл-20 летів з вимкненим транспондером і без плану польоту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський вертоліт "Мі-8" під час військових навчань залетів на територію Естонії. Таллін викликав посла РФ для пояснень.
Крім того, в квітні російський літак спостереження і аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії.