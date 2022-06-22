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Авіапатруль НАТО за тиждень п'ять разів піднімався в повітря через літаки РФ

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Балтія, Середа 22 червня 2022 08:57
Авіапатруль НАТО за тиждень п'ять разів піднімався в повітря через літаки РФ Фото: Авіапатруль НАТО за тиждень 5 разів супроводжував літаки РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Винищувачі НАТО за минулий тиждень п'ять разів піднімалися в повітря для супроводу російських літаків. Авіація Росії була помічена біля Калінінградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литви.

За даними відомства, за тиждень повітряна поліція Альянсу ідентифікувала і супроводжувала російський літак повітряного спостереження і аерофотозйомки Ан-30. Він здійснив три польоти з Калінінградської області на "основну частину РФ" і назад - 14, 15 і 16 червня. Також супроводжувався літак радіоелектронної розвідки Іл-20 (переліт з материкової частини РФ в Калінінград 16 і 18 червня).

При цьому наголошується, що 16 червня Іл-20 летів з вимкненим транспондером і без плану польоту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський вертоліт "Мі-8" під час військових навчань залетів на територію Естонії. Таллін викликав посла РФ для пояснень.

Крім того, в квітні російський літак спостереження і аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Данії.

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