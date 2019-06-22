Авіакомпаніям Грузії заборонили літати в Росію з 8 липня

Міністерство транспорту Росії заборонило грузинським авіакомпаніям здійснювати польоти на територію країни з 8 липня 2019 року на фоні протестів у Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр російського відомства.

Як повідомляється, таке рішення було прийняте для "забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки", а також через борг грузинської сторони перед Росією.

"Причина припинення польотів - необхідність забезпечення достатнього рівня авіаційної безпеки, а також наявність простроченої заборгованості за аеронавігаційну діяльність перед ФГУП "Держкорпорація з ОрПР", - заявили у російському міністерстві.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 червня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про окремі заходи щодо забезпечення нацбезпеки, яким тимчасово, з 8 липня заборонив авіасполучення з Грузією на фоні протестів у Тбілісі. Російським туроператорам було рекомендовано тимчасово припинити продаж турів у цю країну.

Як відомо, у четвер, 20 червня, тисячі людей вийшли на акції протесту через виступ російських політиків у парламенті Грузії. До протестувальників також приєдналися представники різних грузинських опозиційних партій.