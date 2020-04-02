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Через коронавірус British Airways може тимчасово звільнити 36 тисяч співробітників

Новини » В світі     02.04.2020 - 04:55
Через коронавірус British Airways може тимчасово звільнити 36 тисяч співробітників

Відсторонення торкнеться 80% екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів та працівників головного офісу

Авіакомпанія British Airways розглядає можливість тимчасового відсторонення від роботи 36 тисяч своїх співробітників через коронавырус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Компанія отримала принципову згоду на здійснення цього заходу від профспілки Unite і зараз сторони опрацьовують деталі угоди. Мова не йде про звільнення співробітників, а лише про тимчасове призупинення роботи

Всього скорочення торкнеться 80% екіпажів літаків, наземного персоналу, інженерів та працівників головного офісу авіаперевізника.

Зазначимо, що 31 березня British Airways повідомила, що тимчасово припинить польоти з лондонського аеропорту Гатвік в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, на початку березня у двох співробітників британської авіакомпанії British Airways в аеропорту "Хітроу" виявили зараження коронавірусом.

У Британії за останню добу жертвами коронавірусу стали понад півтисячі хворих. Станом на 9 ранку середи, 1 квітня, на території Сполученого Королівства було зафіксовано 29 474 випадки захворювання коронавірусом. З них 2 352 випадки - летальні.

Як відомо, британський принц Чарльз заразився коронавірусом і провів сім днів в самоізоляції.

Пізніше стало відомо про зараження прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, у нього з'явилися симптоми, а коли він пройшов тест, то отримав позитивний результат на COVID-19.

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