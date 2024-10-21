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Авиакомпания Constanta увеличила флот грузовых самолетов

Понедельник 21 октября 2024 10:00
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Авиакомпания Constanta увеличила флот грузовых самолетов Фото: самолет Boeing 737−300 Cargo (пресс-служба авиакомпании Constanta)
Автор: Александр Мороз

Украинская авиакомпания Constanta пополнила флот грузовых самолетов типа Boeing 737-300 Cargo. Назначение нового самолета – выполнение среднемагистральных перевозок грузов для традиционных заказчиков Constanta, в частности ООН и Всемирной продовольственной программы (WFP), а также выполнение чартерных грузовых перевозок для новых клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.

Таким образом авиакомпания Constanta начинает работать в сегменте международных перевозок стандартных грузов на среднемагистральных грузовых самолетах западного производства.

Constanta является постоянным официальным перевозчиком для международных гуманитарных миссий и неприбыльных организаций, финансируемых правительствами стран, а также выполняет заказы для правительств государств, входящих в блок НАТО.

По словам совладельца компании Романа Милешко, пополнение парка новым самолетом является частью стратегии Constanta по расширению маршрутной сети и логистических возможностей компании, а также для дальнейшего получения статуса одного из крупнейших европейских грузовых авиаперевозчиков.

Ожидается, что новый самолет Boeing 737-300 Cargo будет востребован в рамках среднемагистаральных грузовых перевозок, осуществляемых Constanta по своим постоянным контрактам с ООН, WFP в Африке, на Ближнем Востоке, а также по заказам других правительственных и неправительственных организаций. Роман Милешко отметил, что соответствующие заказы компания готова выполнять и для украинских заказчиков.

Эксплуатацию самолета – организацию и надзор, планирование и управление процессом выполнения полетов, обеспечение безопасности авиаперевозок – будут осуществлять исключительно украинские специалисты. Привлечение украинцев, а не иностранных работников, является частью корпоративной политики компании по сохранению и поддержке профессий авиационной отрасли в Украине.

Самолет Boeing 737-300 Cargo отличается конкурентной экономичностью в расчете на килограмм веса груза, что гарантирует заказчикам Constanta наиболее выгодные условия по стоимости эксплуатации.

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