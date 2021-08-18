Авіакомпанії Європи відкрили продаж квитків на рейси до Мінська: що відбувається

Видання зазначає, що квитки в Мінськ можна купити на сайтах авіакомпаній Lufthansa і LOT. У німецького перевізника їх можна придбати на рейс Мінськ-Франкфрут і назад. Вони заплановані на 21 і 22 вересня відповідно.

Польська компанія продає квитки на рейси Варшава-Мінськ і Мінськ-Варшава на жовтень.

На запит видання про те, чи означає Продаж квитків на рейси до Мінська скасування заборони на польоти до Білорусі представники LOT послалися на "зимовий розклад". "Однак ймовірність подальшого припинення польотів буде визначатися чинними обмеженнями. У цьому випадку пасажири зможуть повернути квитки без додаткової оплати бронювання", - уточнив Польський перевізник.

У Lufthansa відповіли, що з кінця травня 2021 року уникають повітряного простору Білорусі і рейси Франкфурт-Мінськ припинені.