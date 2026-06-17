Авиакатастрофу Су-24М в Хмельницкой области расследуют, начата расшифровка "черного ящика"

"Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиапроисшествия погибли два члена экипажа - пилоты 55 и 23 лет.

В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полёта, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

Фото с места падения Су-24М в Хмельницкой области (t.me/pgo_gov_ua)

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Также создана комиссия в Министерстве обороны Украины по расследованию указанной авиакатастрофы.

В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.