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Авиакатастрофу Су-24М в Хмельницкой области расследуют, начата расшифровка "черного ящика"

10:46 17.06.2026 Ср
2 мин
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии
aimg Татьяна Степанова
Фото: авиакатастрофу Су-24М в Хмельницкой области расследуют (t.me/pgo_gov_ua)

Правоохранительные органы расследуют авиакатастрофу военного самолета Су-24М, произошедшую 16 июня в Шепетовском районе Хмельницкой области. Начата расшифровка данных бортового самописца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона начато досудебное расследование по факту авиакатастрофы, произошедшей 16 июня 2026 года в Шепетовском районе", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

По предварительным данным, около 19:05 во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24М. В результате авиапроисшествия погибли два члена экипажа - пилоты 55 и 23 лет.

В настоящее время ведутся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности техническое состояние воздушного судна, соблюдение требований подготовки и выполнения полёта, а также другие факторы, которые могли привести к катастрофе.

Фото с места падения Су-24М в Хмельницкой области (t.me/pgo_gov_ua)

В рамках уголовного производства назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Также создана комиссия в Министерстве обороны Украины по расследованию указанной авиакатастрофы.

В настоящее время принимаются меры по расшифровке бортового самописца, осмотр места происшествия продолжается.

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области

Напомним, вчера вечером, 16 июня,украинский бомбардировщик Су-24М потерпел авиакатастрофув Шепетовском районе Хмельницкой области.

Летчик и штурман - майор Богдан Загарулько и старший лейтенант Александр Бабенко - выполняли задание в Хмельницкой области. В результате авиакатастрофы они погибли.

По предварительной информации, среди гражданского населения никто не пострадал.

Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

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