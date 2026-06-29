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Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета

10:50 29.06.2026 Пн
2 мин
ГБР отреагировало на слухи о "катапультировании" одного из пилотов
aimg Юлия Капитонова
Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета Фото: Новые подробности падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)
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ГБР продолжает расследование произошедшей 16 июня катастрофы Су-24М в Хмельницкой области. Следователи уже допросили свидетелей и получили выводы ДНК-экспертизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственного бюро расследований.

Согласно данным следователей, этот полет для Су-24М был уже вторым за сутки. Несмотря на это, не обнаружено ни одного замечания по техсостоянию воздушного судна.

"Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями", - отмечают в ГБР.

Также указано, что пилоты выполняли боевое задание, однако его подробности пока не раскрываются в интересах национальной безопасности.

Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета

Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

Следователи также отрицают слухи о якобы катапультировании одного из пилотов - это дезинформация.

Сотрудники ГБР уже допросили членов семей погибших, командование и их сослуживцев.

Как утверждают очевидцы, оба военнослужащих накануне вылета прошли необходимое медицинское освидетельствование. Кроме того, они не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.

Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета

Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)

"Их характеризуют как профессиональных военных, которые пользовались уважением среди коллег, а какие-либо проблемы в семейной жизни, которые могли бы иметь значение для расследования, не установлены", - отметили в ГБР.

ДНК погибших идентифицирована, что подтверждает личности военнослужащих.

К слову, командование Воздушных сил ВСУ проводит отдельное служебное расследование. После его завершения будет осуществлена независимая авиационно-техническая экспертиза.

Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области

Как ранее сообщало РБК-Украина, 16 июня 2026 года украинский бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Шепетовском районе Хмельницкой области.

Эта катастрофа оборвала жизнь летчика и штурмана - майора Богдана Загорулько и старшего лейтенанта Александра Бабенко. Жертв среди гражданского населения не было.

Уже 17 июня началась расшифровка "черного ящика".

Тогда же в рамках уголовного производства было назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Все причины и обстоятельства катастрофы до сих пор выясняются.

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