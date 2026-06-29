Авиакатастрофа Су-24М на Хмельнитчине: что следователи узнали о состоянии самолета
ГБР продолжает расследование произошедшей 16 июня катастрофы Су-24М в Хмельницкой области. Следователи уже допросили свидетелей и получили выводы ДНК-экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственного бюро расследований.
Согласно данным следователей, этот полет для Су-24М был уже вторым за сутки. Несмотря на это, не обнаружено ни одного замечания по техсостоянию воздушного судна.
"Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями", - отмечают в ГБР.
Также указано, что пилоты выполняли боевое задание, однако его подробности пока не раскрываются в интересах национальной безопасности.
Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)
Следователи также отрицают слухи о якобы катапультировании одного из пилотов - это дезинформация.
Сотрудники ГБР уже допросили членов семей погибших, командование и их сослуживцев.
Как утверждают очевидцы, оба военнослужащих накануне вылета прошли необходимое медицинское освидетельствование. Кроме того, они не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.
Фото: Место падения Су-24М в Хмельницкой области (dbr.gov.ua)
"Их характеризуют как профессиональных военных, которые пользовались уважением среди коллег, а какие-либо проблемы в семейной жизни, которые могли бы иметь значение для расследования, не установлены", - отметили в ГБР.
ДНК погибших идентифицирована, что подтверждает личности военнослужащих.
К слову, командование Воздушных сил ВСУ проводит отдельное служебное расследование. После его завершения будет осуществлена независимая авиационно-техническая экспертиза.
Авиакатастрофа Су-24М в Хмельницкой области
Как ранее сообщало РБК-Украина, 16 июня 2026 года украинский бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Шепетовском районе Хмельницкой области.
Эта катастрофа оборвала жизнь летчика и штурмана - майора Богдана Загорулько и старшего лейтенанта Александра Бабенко. Жертв среди гражданского населения не было.
Уже 17 июня началась расшифровка "черного ящика".
Тогда же в рамках уголовного производства было назначено служебное расследование в воинской части и в Командовании Воздушных сил ВСУ.
Все причины и обстоятельства катастрофы до сих пор выясняются.