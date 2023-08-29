Авиакатастрофа под Житомиром: началась расшифровка черных ящиков

"На сегодняшний день стало известно, что будет проводиться внутреннее расследование штабом Воздушных сил. Почему произошел этот инцидент во время вылета учебно-боевых самолетов", - сказала она.

К тому же, Сапьян сообщила, что уже началась расшифровка черных ящиков. Речь идет о бортовых самописцах.

Она отметила, что особое внимание будет уделено работе части механизмов самолетов, то есть их техническим характеристикам.

"Еще одна из новостей на сегодняшний день - началось восемь экспертиз. Которые также должны доказать: либо самолеты были неисправны, либо это была ошибка пилотов, либо это было нарушение при организации совершения полетов", - рассказала советница.

Сафьян также добавила, что сейчас ожидают начала судебно-медицинских экспертиз.

По ее словам, в настоящее время уже опросили около 30 свидетелей. Речь идет о гражданских, а также о тех, которые были вовлечены в полеты или в тот день находились на рабочем месте.

Авиакатастрофа под Житомиром

25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов, среди которых и известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что сроки расследования катастрофы пока неизвестны. Оно может занять до полугода.

Добавим, что, следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы, а предварительная квалификация - это нарушение правил полетов или подготовка к ним.

Больше о погибшем летчике "Джуса", который был известен в Украине и за рубежом - читайте в материале РБК-Украина. Добавим, что сегодня с Пильщиковым попрощались в Киеве, на церемонию пришли много людей.

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