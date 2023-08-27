Авиакатастрофа под Житомиром. Игнат оценил, сколько может длиться расследование

Игнат отметил, что в результате авиакатастрофы в Житомирской области погибли трое пилотов. Один из них известный в Украине и за рубежом летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Имена двух других пилотов пока не раскрывают по этическим причинам. 40-я бригада тактической авиации скоро опубликует данные о погибших.

По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся под Житомиром, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.

Игнат подчеркнул, что специалисты проведут расследование авиакатастрофы.

"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасных событий", - сказал спикер.

Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока неизвестны. Как объяснил спикер, у Воздушных сил есть лаборатории, где специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварий.

"По-разному работают государственные комиссии. Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. Больше информации, конечно, есть в бортовых самописцах, которые имеют записи радиообмена . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование", - объяснил Игнат.

Что известно об авиакатастрофе

Напомним, 25 августа в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате аварии погибли трое украинских пилотов.

ГБР уже начало расследование авиакатастрофы. Профильные специалисты проведут диагностику "черных ящиков".

Среди погибших пилотов был известный летчик-истребитель Андрей Пильщиков с позывным "Джус". С начала полномасштабной войны он защищал небо Украины, в частности, участвовал в обороне столицы и других областей, был одним из "Призраков Киева".

Что известно о погибшем летчике "Джусе" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.