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Авіакатастрофа рейсу SJ182: всі пасажири були громадянами Індонезії

Індонезія, Субота 09 січня 2021 23:44
Авіакатастрофа рейсу SJ182: всі пасажири були громадянами Індонезії
Фото: літак Sriwijaya Air розбився в морі (wikipedia.org by Airplaneguy11)
Автор: Даша Харченко

Пасажирами літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, були громадяни Індонезії. Всього на борту перебувало 62 пасажирів і членів екіпажу.

Про це повідомляє канал abc7NY.

Уточнюється, що на борту було 40 дорослих пасажирів, 7 дітей і троє немовлят, шість членів екіпажу та шість додаткових членів екіпажу в якості пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів через чотири хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти. Пізніше підтвердилася інформація про катастрофу, на борту було 62 пасажирів і членів екіпажу.

Про причини падіння пасажирського лайнера поки нічого невідомо, як і те, чи є ті, хто вижив.

Також в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи. Місцеві ЗМІ повідомили, що рибалки виявили в морі уламки літака після того, як почули вибух.

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