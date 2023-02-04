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Авиакатастрофа в Броварах: названы сроки расшифровки "черного ящика"

Фото: Авиакатастрофа в Броварах: названы сроки расшифровки "черного ящика" (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, что привело к гибели 14 человек, в том числе и руководству Министерства внутренних дел Украины, продолжается. Расшифровка "черного ящика" будет осуществлена через неделю - две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что во время таких событий очень важна информация из "ящиков". Я знаю, что наши правоохранители уже работают с французскими коллегами. Я надеюсь, что через неделю, максимум две будет расшифрован "черный ящик", и после того мы сможем более подробно ознакомиться с наиболее приоритетной версией гибели Дениса Монастырского и других должностных лиц", - сказал Ионушас.

Он отметил, что сейчас приоритетны версии об ошибке пилота и технической неисправности вертолета. Также не исключается версия диверсии, но она идет не одной из приоритетных.

"Вы знаете, что правоохранители уже совершили определенные процессуальные действия, обыски по отработке этой версии, они двигаются по контрактам, на основании которых была совершена покупка этих вертолетов", - добавил депутат.

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал как можно быстрее установить причины трагедии.

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БроварыАвиакатастрофа