Авиакатастрофа в Броварах: когда ожидать первые результаты расследования

Расследование падения вертолета в Броварах продолжается. Первые результаты могут быть известны уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"Еще идет расследование. Рассматривается по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому еще рано говорить о причинах... Я думаю, что в ближайшее время мы получим более или менее понятную картину произошедшего", - сказал Вениславский.

Он выразил надежду, что к концу следующей недели уже можно рассчитывать на первые результаты комиссии.

Что известно о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.

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