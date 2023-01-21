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Авиакатастрофа в Броварах: когда ожидать первые результаты расследования

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Бровары, Суббота 21 января 2023 16:18
Авиакатастрофа в Броварах: когда ожидать первые результаты расследования Фото: первые результаты расследования трагедии в Броварах могут быть известны уже на следующей неделе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Расследование падения вертолета в Броварах продолжается. Первые результаты могут быть известны уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире телемарафона.

"Еще идет расследование. Рассматривается по версии СБУ несколько главных факторов, поэтому еще рано говорить о причинах... Я думаю, что в ближайшее время мы получим более или менее понятную картину произошедшего", - сказал Вениславский.

Он выразил надежду, что к концу следующей недели уже можно рассчитывать на первые результаты комиссии.

Что известно о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Напомним, что 18 января в Броварах на детский сад упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского.

Отметим, что в настоящее время СБУ рассматривает три версии причин трагедии, а именно: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Добавим, что правительство также поручило создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование падения вертолета в Броварах.

Тем временем и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко пообещал поскорее установить причины трагедии.

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Министерство внутренних дел Украины Бровары Денис Монастырский Авиакатастрофа
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