Авіакатастрофа Boeing 737: цього тижня можуть оприлюднити звіт

Попередні причини катастрофи літака Boeing 737 "Ефіопських авіаліній" можуть бути оприлюднені у відповідному звіті вже цього тижня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Виконавчий директор "Ефіопських авіаліній" Тевольде Гебремаріам уточнив, що очікує оприлюднення попереднього звіту щодо березневої катастрофи Boeing 737 800 Max "можливо, цього тижня або наступного".

Він зазначив, що поки не відомо, чи чи відвідають представники його авіакомпанії спеціальний інформаційний брифінг, який організовує Bоeing у США. На цьому брифінгу також обговорять оновлення програмного забезпечення, яке перебуває у центрі розслідування.

Нагадаємо, американське Федеральне авіаційне управління попередньо схвалило план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовці пілотів Boeing 737 MAX, які здійснили через авіакатастрофи у Ефіопії та Індонезії.