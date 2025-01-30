Авиакатастрофа возле Вашингтона: от полетов отстранили подразделение пилотов вертолета

Возле Вашингтона сегодня, 30 января, столкнулись пассажирский самолет и вертолет. Подразделение, чьи пилоты разбились, отстранили от полетов.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Также, как добавил министр обороны, Пентагон распорядился приостановить полеты 12-го авиационного батальона, чьи военные попали в аварию на 48 часов.

"Мы ожидаем, что в ходе расследования удастся быстро определить, находилось ли воздушное судно в коридоре и на нужной высоте в момент инцидента", - рассказал глава Пентагона.

По словам Хегсета, "достаточной опытный" экипаж вертолета, который состоял из трех человек, работал в очках ночного видения. Экипаж выполнял ежегодный учебный полет.

Падение самолета и вертолета в Вашингтоне

Напомним, в США пассажирский самолет American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, после чего они упали в реку.

По предварительной информации, выживших в результате авиакатастрофы нет. На борту самолета находились 64 человека, а в вертолете - трое военных. На месте авиакатастрофы сейчас работают спасатели.

Как заявил президент США Дональд Трамп, трагедии можно было бы избежать, если военный вертолет сменил бы курс.

Детально о трагедии - в материале РБК-Украина.

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