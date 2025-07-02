Авиакатастрофа возле Актау: СМИ опубликовали возможное доказательство причастности Минобороны РФ
Азербайджанские СМИ получили анонимные материалы, которые могут подтверждать причастность российских военных к авиакатастрофе рейса AZAL возле казахстанского города Актау.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minval.az.
Как пишет Minval.az, редакция получила анонимное письмо, которое содержит материалы относительно сбитого на подлете к Грозному самолета. В письме была включена:
- пояснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны (ПВО) Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь был открыт в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации (РФ);
- видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.
Фото: пояснительная записка (minval.az)
"В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", - говорится в пояснительной.
На обнародованном фрагменте вероятной аудиозаписи мужской голос приводит координаты, которые совпадают с данными пояснительной и отдает команду открыть огонь и сделать это "повторно, еще раз".
"Мы не беремся утверждать подлинность этого письма, несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана. Однако сам факт его наличия, а также значимость этого документа как для следствия, длящегося уже полгода, так и для общества, заставляют нас опубликовать его", - пишет Minval.az.
Авиакатастрофа возле Актау
Авиакатастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" произошла 25 декабря 2024-го. В результате нее погибли 38 человек. Еще десятки пассажиров получили ранения, их госпитализировали.
Как утверждал глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, самолет сбил российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), поскольку россияне не закрыли воздушное пространство над Грозным во время атаки дронов на город.
Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.