Авиакатастрофа возле Актау: СМИ опубликовали возможное доказательство причастности Минобороны РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Minval.az .

Как пишет Minval.az, редакция получила анонимное письмо, которое содержит материалы относительно сбитого на подлете к Грозному самолета. В письме была включена:

пояснительная записка капитана расчета противовоздушной обороны (ПВО) Дмитрия Паладичука, который утверждает, что огонь был открыт в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации (РФ);

(РФ); видео, аудиозаписи и подробности о ненадлежащем состоянии техники.

Фото: пояснительная записка (minval.az)

"В 08 часов 13 минут 30 секунд я дал команду на поражение оператору. В 08 часов 13 минут 33 секунды ракета сошла с направляющей. В 08 часов 13 минут 47 секунд ЦВС БМ-72В6 выдал сообщение, что цель пропущена. В 08 часов 13 минут 48 секунд я дал команду на повторный обстрел", - говорится в пояснительной.

На обнародованном фрагменте вероятной аудиозаписи мужской голос приводит координаты, которые совпадают с данными пояснительной и отдает команду открыть огонь и сделать это "повторно, еще раз".

"Мы не беремся утверждать подлинность этого письма, несмотря на то, что оно подкреплено подписью капитана. Однако сам факт его наличия, а также значимость этого документа как для следствия, длящегося уже полгода, так и для общества, заставляют нас опубликовать его", - пишет Minval.az.