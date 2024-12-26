Авиакатастрофа в Актау. Что случилось с самолетом и как РФ замалчивает версию о ЗРК

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Катастрофа Embraer возле Актау: что произошло

Самолет Embraer 190 летел в Грозный (Чечня), но из-за сложностей с посадкой был перенаправлен в Актау. По данным сервиса Flightradar24, из азербайджанской столицы он вылетел в 07:50 по киевскому времени, но около 08:40 исчез с радаров в районе Владикавказа (Северная Осетия) и снова появился в 10:07 над Каспийским морем, трекинг окончательно прекратился в 10:28.

Самолет двигался в сторону аэропорта казахстанского Актау, причем траектория полета была довольно странной. Он постоянно менял высоту и направление, то есть, вероятно, были проблемы с управлением. Пилоты выпустили шасси, но не смогли посадить борт. Момент падения попал на видео: он врезается в землю, после чего происходит взрыв.

Над Каспийским морем самолет подал сигнал бедствия, после чего направился для вынужденной посадки, но упал в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. Перед этим он более часа с трудом удерживал высоту.

В результате из 67 человек на борту погибли 38: оба пилота, а также семеро граждан Российской Федерации, шестеро граждан Казахстана и 23 - Азербайджана. В связи с крушением президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию, куда он приезжал на саммит СНГ. Сегодня в стране объявлен день траура.

В Актау уже прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана, а также представители компании AZAL. Для проведения детального анализа объединили усилия Казахстан, Азербайджан и Бразилия (Embraer - бразильская компания).

Министерство транспорта Казахстана подтвердило, что расследование проведут по международным стандартам. Вчерашняя катастрофа является одним из самых серьезных инцидентов в гражданской авиации региона за последнее время.

Стая птиц, взрыв баллона и отказ систем: три версии в росСМИ

По официальной версии, причиной катастрофы могло стать столкновение со стаей птиц. Об этом изначально заявили в авиакомпании AZAL и пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту также якобы взорвался кислородный баллон. "Взорвался кислородный баллон, люди начали терять сознание", - пишет orda.kz со ссылкой на очевидцев.

Птицы достаточно часто попадают в двигатели, но крайне редко это приводит к катастрофам с жертвами. Обычно самолеты сохраняют управляемость и могут благополучно приземлиться на одном работающем двигателе.

Фото: российкая пропаганда сосредоточилась на версиях от падения из-за стаи птиц до взрыва внутри самолета (Getty Images)

Российский "Интерфакс" писал об отказе одной из основных систем. "Подал сигнал бедствия и затем самолет пропал с экранов радаров. Таким образом, версия технической неисправности сейчас рассматривается в качестве приоритетной", - отметил источник в экстренных службах, не вдаваясь в детали.

В то же время самолеты Embraer ERJ-190-100LR являются довольно новыми и имеют высокие показатели воздушной безопасности. Борт компании AZAL был выпущен в 2013 году и прошел полный технический осмотр всего за несколько недель до падения.

Версий много и говорить о них рано, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. "По информации, которая мне была предоставлена, самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку - Грозный, изменил курс из-за ухудшения погодных условий и начал движение в сторону аэропорта Актау, где произошла авария при посадке", - добавил он.

Но все вышеуказанные версии не объясняют, откуда взялись многочисленные отверстия в обшивке самолета. В связи с чем есть основания говорить о внешнем воздействии на корпус, вплоть до поражения зенитно-ракетным комплексом.

Самолет сбил российский ЗРК "Панцирь-С1"?

О том, что следы на фюзеляже похожи на последствия удара ракеты ПВО, например, системы "Панцирь-С1", написали сразу несколько OSINT-аналитиков.

В частности, Оливер Александер (сотрудничает с ведущими западными СМИ) обратил внимание на входные и выходные отверстия. По его мнению, такие повреждения нельзя получить при столкновении с птицами или при падении. "Похоже, что каждый отдельный осколок, попавший в самолет, имел достаточно кинетической энергии, чтобы пробить обшивку, а не просто оставить вмятину", - объяснил он.

Множественные дыры на киле и стабилизаторе говорят в пользу версии о внешнем воздействии, написал военный аналитик Bild Юлиан Репке. По словам военного обозревателя Яна Матвеева, некоторые повреждения имеют форму цилиндра, что соответствует форме поражающих элементов ЗРК "Панцирь-С1".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко написал, что россияне, которые ознакомились с расшифровкой переговоров экипажа, сами признают, что по самолету отработала ПВО. Сегодня реплики пилотов публикуют анонимные Telegram-каналы, их достоверность не подтверждена, но, похоже, сам экипаж до последнего мог не знать, что произошло на самом деле.

По мнению Коваленко, самолету не просто так не дали разрешение сесть в Грозном или Махачкале (на территории Российской Федерации). "Только профессиональная работа пилотов не позволила россиянам превратить эту историю в провокацию России против Украины. И сейчас Россия будет делать все, чтобы скрыть собственную вину в авиакатастрофе и гибели людей", - отметил он.

Сегодня во второй половине дня Euronews со ссылкой на правительственные источники в Азербайджане сообщил, что данные предварительного расследования подтвердили: причиной стала выпущенная над Грозным российская ракета класса "земля-воздух". По их словам, ракета отработала во время налета беспилотной авиации на столицу Чечни. Ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом. Несмотря на просьбу пилотов об экстренной посадке им приказали лететь через Каспийское море в сторону Казахстана.

Украинский профильный портал Defence Express отмечает, что перед катастрофой над Грозным сбивали беспилотники, вероятно, в том числе с помощью ЗРК "Панцирь". Не исключено, что комплекс мог перепутать цели, так как способен действовать в автоматическом режиме. То есть без участия человека система могла не отличить пассажирский самолет от дрона.

Как пропаганда пыталась скрыть атаку дронов на Грозный

Российские власти замалчивают все, что может указывать на поражение самолета AZAL ракетой противовоздушной обороны. В частности, вчера пропаганда сосредоточилась на версиях о баллоне и птицах, проигнорировав налет беспилотников на Грозный.

Об атаке дронов стало известно благодаря чеченскому паблику NIYSO. Глава региона Рамзан Кадыров ее никак не комментировал, но его племянник, секретарь местного Совбеза Хамзан Кадыров написал "все сбито" в своем Instagram.

До последнего российские власти пытались скрыть налет дронов и на Владикавказ, где произошел взрыв в ТЦ "Алания Молл". Сперва пропаганда писала о взрыве газа, но выяснилось, что ТЦ вообще не был подключен к газу. Позже глава Северной Осетии рассказал, что возле него упали обломки БПЛА.

Фото: место падения самолета в Казахстане (facebook.com/azamat.sarsenbaev)

На центральных каналах в новостных выпусках сообщалось сложной обстановке в аэропорту Грозного из-за тумана и ни слова о плане "Ковер" на Северном Кавказе. Также говорилось, что лайнер направился в Актау, не долетая до Чечни, и якобы развернулся еще над Махачкалой. Это расходится с траекторией на сервисе Flightradar24.

В сюжетах с места катастрофы демонстрировали спасательный жилет с отверстием, который якобы "был пробит осколком баллона". А многочисленные отверстия в задней части фюзеляжа, которые указывают на поражение ракетой, не показали ни в одном из сюжетов.

Что думает о катастрофе украинский авиаэксперт

Авиационный эксперт Константин Криволап заметил на фюзеляже отверстия разных размеров. По его мнению, не исключено, что кроме ракеты, по самолету стреляли снарядами зенитной артиллерии из "Панциря".

"Скорее всего, был взрыв ракеты "Панциря", возможно, что-то еще добавили. Наверное, так и было, потому что буквально на днях Кадыров выпросил у Путина два или три "Панциря". И они поставили их именно возле аэродрома в Грозном", - рассказал он YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, автоматический режим в этом ЗРК предназначен для отражения массированных атак, когда атакует много воздушных целей под разными углами и с разных сторон. Система рассчитывает оптимальные траектории перехвата, а оператор вмешивается, чтобы подкорректировать, какие цели более приоритетны. "Но это сложно, нужно тренироваться, чтобы отработать взаимодействие человека и машины. А там такого времени не было. И ударили как ударили", - подчеркнул собеседник.

Криволап добавил, что самое интересное - это то, как будет создаваться комиссия. Есть четкая процедура ICAO. Согласно ней, комиссию должен создавать Казахстан, Азербайджан и Бразилия.

"И как в эту команду может влезть Россия, которая очень желает повлиять на выводы? Посмотрим на (президента Азербайджана, - ред.) Алиева, выдержит давление или нет. А давление будет безумное", - отметил эксперт.

Он также добавил, что скорее всего россияне надеялись на падение самолета в Каспийское море. А если им удастся вмешаться в расследование, то будут разгонять якобы влияние Украины: что если бы не дроны, то российская ПВО не сбила бы азербайджанский самолет.

"Что касается самолетов A-22 (украинской компании, - ред.) "Аэропракт" (якобы они в беспилотном исполнении атаковали Грозный, - ред.), то таких было произведено более 1000. Причем в России их может быть больше, чем в Украине. И купить его фсб-шникам или врагам Кадырова и переделать в дрон - не большая проблема", - подытожил он.

При подготовке текста использовались: публикации российских, казастанских и азербайджанских СМИ, Euronews, украинского профильного портала Defense Express, заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, информация из Telegram-пабликов, комментарий авиационного эксперта Константина Криволапа для YouTube-канала РБК-Украина.