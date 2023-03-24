Авиабомбы, "Шахеды" и ракеты: Игнат рассказал о ночной атаке россиян

"Началось все (атака - ред.) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", - рассказал Игнат.

По его словам, также оккупантами при атаке была применена противолокационная ракета Х-31.

"К сожалению есть и "Шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", - сообщил Игнат.

Напомним, что ночью российские войска выпустили по Кривому рогу 6 дронов-камикадзе "Шахед", из которых только один удалось сбить украинским защитникам.

Также мы писали, что оккупанты пытались атаковать Одесскую область из Су-35 с направления Черного моря.

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