В Авдеевке осталось 700 человек, большинство уже разочаровались в "русском мире", - Барабаш

"В Авдеевке осталось около 700 человек. Ситуация непростая, продолжаются постоянные проверки. Уже прошла эйфория у большинства людей, которые там остались, и которые действительно ждали россиян", - заявил он.

Барабаш отметил, что даже те люди, которым было безразлично, говорят, что при Украине было намного лучше.

"Потому что нет никаких признаков демократии или того, что к ним пришли "освободители". В первые дни оккупации было много роликов, как заходили оккупанты, как их обнимали. Сейчас ситуация кардинально изменилась, их выгоняют из своих домов. В городе происходит мародерство, разворовывается коксохимический завод. То есть большинство людей поняли, что не того ждали", - подчеркнул глава ГВА.

По его словам, с начала полномасштабной войны местные власти, волонтеры и полиция объясняли "ждунам" на примерах Северодонецка, Мариуполя, Бахмута, что ничего хорошего не будет, но они не верили.

"Сейчас все это они проходят сами. В пропагандистских сюжетах снимаются одни и те же люди, их около 20. К этим людям нет уважения даже у тех людей, которые остались в городе. Кстати, россияне выдают гуманитарную помощь, которую мы еще завозили", - отметил Барабаш.