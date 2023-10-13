В Авдеевке ночь была очень горячая, бои ожесточенные и без перерыва, - Барабаш

Беспрерывные бои и обстрелы

По словам чиновника, бои, как стрелковые, так и артиллерийские дуэли, ведутся "ожесточенные и действительно без перерыва", и российские войска "бьют из всего, что у них есть".

"Активно работает авиация... По Авдеевке - ночь очень горячая была. Несколько авиаракетных ударов было по самому городу... Десятки за ночь по самому городу", - рассказал представитель администрации.

Также Барабаш подчеркнул, что вражеские штурмы не прекращаются "ни днем, ни ночью", и оккупанты "лезут, как тараканы, очень много".

Тактика врага

Ранее в четверг войска РФ для наступления активно применяли бронированную технику, шли колоннами, и "очень много у них и техники, и личного состава, привозят свежак", добавил начальник ГВА.

Как рассказал Барабаш, противник хочет взять Авдеевку в окружение, и сосредоточен на ударах с флангов с севера и с юга.

При этом чиновник подчеркнул, что бойцы ВСУ четвертые сутки "стоят неизменно на своих позициях - уверен, что выдержат, потому что это не люди, это титаны".

Удары по населенным пунктам и жертвы

Кроме того, оккупанты обстреливают не только населенные пункты непосредственно на линии фронта, но еще и бьют дальше - по более тыловым поселкам. Так, в частности, этой ночью захватчики обстреливали села Очеретинского общества.

Начальник ГВА рассказал, что за прошедшие сутки подтверждены гибель одного человека и ранение четырех граждан. Кроме того, добавил он, еще двое остаются под завалами уничтоженной ударов РФ многоэтажки, но "можно сказать, что люди погибли под завалами, просто физически мы не видим тел".

Гуманитарная ситуация в Авдеевке

По словам Барабаша, в настоящее время логистика в Авдеевке "очень усложнена", и на период эскалации власти прекратили поставки в город продуктов питания и гумпомощи.

"Пытаемся только обеспечивать эвакуацию. Если люди желают и хотят уже ехать, то пытаемся находить щели в этих обстрелах", - отметил чиновник.

При этом он подчеркивает, что в Авдеевке "в принципе все есть - и продукты питания, и гигиена, и медицина" в достаточном количестве и с резервом на несколько месяцев.

Наступление РФ на Авдеевку

В последние дни российские захватчики существенно активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Вражеские атаки по городу называют самым большим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала полномасштабной войны.

Отметим, что войска РФ активно пытаются окружить город. В Силах обороны Украины считают, что таким образом захватчики хотят получить хоть какую-нибудь знаковую "победу" и переломить ход боевых действий.