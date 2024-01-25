В Авдеевке могли начаться уличные бои? Что говорит эксперт

Отмечается, что ситуация на юге Авдеевки критическая. По данным DeepState, российские оккупанты могли зайти в город и пытаются закрепиться. Предполагается, что в Авдеевке начались уличные бои. Хотя официального доказательства этого нет.

"Непонятно, как враг сумел реализовать дерзкую историю с обходом наших позиций в районе гостинично-ресторанного комплекса "Царская охота". Не знаю, как им удалось, то тем не менее это случилась. В частном секторе он уже находится на наших улицах", - заявил военный эксперт полковник Владислав Селезнев.

скриншот deepstatemap.live

По мнению эксперта, будут бои за каждую улицу, но держать врага на расстоянии для украинских войск было удобнее. Контроль над Авдеевкой и пригородом - это вопрос ресурсов.

"Враг постепенно продвигается в сторону 9-го квартала, и это очень опасный вызов. Сохранение контроля над Авдеевкой и ее пригородами - вопрос ресурсов. Если их не будет хватать, возможно, мы увидим маневренную оборону в исполнении украинской армии", - объяснил эксперт.

В целом характер сражений на Авдеевском направлении с начала года изменился. Спикер Таврического направления Александр Штупун ранее заявлял, что снизилась активность российской авиации, но возросло количество обстрелов артиллерией.

"Было меньше боеприкосновений и применения FPV-дронов. Но враг перегруппировывается, и мы готовимся к увеличению его активности", - сообщил он.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики пытаются прорвать украинскую оборону в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана. ВСУ сдерживают попытки российских оккупантов.

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