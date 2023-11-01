Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области

При подготовке материала использовались: анализ и карты проекта DeepState, данные американского Института изучения войны (ISW), британской разведки, сводки Генерального штаба ВСУ, заявления официальных лиц, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко для РБК-Украина.

Авдеевка стачивает российские отряды "под ноль"

Наступление российских сил на Авдеевку началось 10 октября и продолжается уже три недели. Тактика продвижения колоннами бронетехники обернулась провалом: только за первую неделю враг потерял более сотни танков и других боевых машин. Теперь они ходят на штурмы пехотными группами и несут дальнейшие потери в живой силе.

Их действия сравнивают с "мясными волнами", как это ранее происходило в Бахмуте. Многие "Z"-паблики в Telegram жалуются на отсутствие артиллерийской поддержки, из-за чего штурмовики уничтожаются еще на подходе, не успев вступить в бой с Силами обороны Украины. А отряды "Шторм Z", набранные из заключенных, за несколько дней теряют до 70% личного состава и "стачиваются практически под ноль".

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, в попытке захватить Авдеевку россияне лишились около 4000 человек. Британская разведка называет эти потери крупнейшими в 2023 году на отдельно взятом участке. И констатирует: характер наступательных операций остался таким же, как и в начале войны, и российские военные не способны эффективно выполнять политические задачи.

Тем не менее за три недели оккупанты заняли небольшие территории к северу, в том числе террикон Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), который, впрочем не дает решающего преимущетсва и до сих пор простреливается ВСУ. Само предприятие превращено в мощный укрепрайон, который российская сторона сравнивает с мариупольской "Азовсталью".

Россияне штурмуют Авдеевку с нескольких направлений (фото deepstatemap.live)

К югу россиянам удалось занять карьер в районе Водяного. Тактической ценности здесь тоже немного, поскольку оттуда просматриваются только ранее оккупированные участки. Продолжались лобовые атаки возле Спартака и Каменки, давление в направлении Северного и Тоненького. Атаки отражаются, сейчас противник готовится к новому удару, выбирая между северным и южным фасом. Не исключено, что активизация последует уже в ближайшие дни.

"Идет перегруппировка, они подтягивают много техники, перебрасывают личный состав с других направлений. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", – заявил на днях начальник местной городской военной администрации Виталий Барабаш.

Без захвата Авдеевки невозможно выполнение одной из заявленных целей российского вторжения – полный захват Донецкой области. Не исключено, что поставлена задача занять город любой ценой, не считаясь с потерями. Причем россияне, очевидно, хотят это сделать до выборов в марте 2024 года, чтобы укрепить поддержку Владимира Путина.

"Вражеским генералам абсолютно все равно, какие ресурсные потери они понесут. Им крайне важно оттеснить Силы обороны Украины подальше от Донецка, создать вокруг него зону безопасности. Расстояние между Авдеевкой и Донецком около 15 километров, а это значит, что пока наши силы там, всегда будет угроза для оккупантов. Не зря же они стянули подразделения по меньшей мере трех общевойсковых армий, суммарно до 40 тысяч человек", – рассказал РБК-Украина военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Россияне пытаются окружить город с флангов, между северным и южным на данный момент порядка 7 километров. Через этот коридор идет вся логистика защитников Авдеевки, причем асфальтированная дорога там всего одна, она проходит через село Орловка. До нее от крайних позиций противника около 3 километров, и частично дорога находится под его огневым контролем. Остальные пути – это грунтовые дороги, которые в период дождей станут труднопроходимыми для техники.

Осенняя распутица может создать наступающим большие проблемы, поскольку темпы продвижения напрямую зависят от переброски техники и личного состава. Поэтому встречается мнение, что нашим силам достаточно продержаться, пока дожди не размоют дороги и сделают невозможным масштабное наступление на Авдеевку.

Осенняя распутица создаст россиянам проблемы, но также осложнит снабжение украинского гарнизона в Авдеевке (фото Getty Images)

Селезнев подчеркивает, что погодные условия будут негативно сказываться и на действиях украинской армии.

"Мы помним, как при обороне Бахмута грунтовые дороги, которые снабжали наш гарнизон, превращались в болото и насколько это усложняло логистику. Что будет на этот раз? Перспективы обороны Авдеевки зависят от ресурсных возможностей нашей армии. Если будет достаточно артиллерии и боеприпасов, мы продолжим уничтожать вражескую пехоту и бронетехнику. Если нет, будем вынуждены проводить маневренную оборону, отступать и принимать другие меры, в первую очередь направленные на сохранение жизни наших военных", – отметил он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет захват Авдеевки как города и плацдарма для дальнейшего наступления второстепенной целью. Главная же – россияне боятся наших действий на левобережье Херсонской области и хотят отвлечь силы с южных направлений.

Но для россиян все развивается не слишком успешно. Во-первых, по словам Мусиенко, оккупантам нанесены тяжелые потери, особенно в технике. Во-вторых, атаки успешно отражаются. А в-третьих, пока не видно, что ВСУ задействуют здесь большие резервы с юга, и это разрушает планы врага.

"Оборона Авдеевки показала, что противник не может одинаково наступать по всему Востоку, и он вынужден концентрировать усилия. Удастся ли ему захватить город? Надеюсь, нет, хотя сценарии могут быть разные", – объяснил он.

Контратаки под Бахмутом: враг ищет слабые места

Украинское наступление под Бахмутом, в ходе которого были освобождены села Андреевка и Клещиевка, все чаще сталкивается с российскими контратаками. Противник пытается отодвинуть Силы обороны Украины подальше от города. И если на южном фланге это пока безуспешно, то на северном – в районе сел Берховка и Ягодное, судя по картам проекта DeepState, наши силы отброшены на километр. И в целом контратаки на этом участке продолжаются ежедневно.

"В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям. Такими действиями россияне пытаются остановить движение Сил обороны", – недавно говорил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

По его словам, чтобы остановить Силы обороны, россияне бросают в бой десантников, а на отдельных участках – отряды "Шторм Z". Они действуют под прикрытием артиллерии, минометов и постоянно наращивают применение FPV-дронов. Под Бахмутом противник несет потери и не может достичь поставленных целей, добавил генерал.

Отметим, российские контратаки к северу от города наблюдаются несколько недель подряд. Это незначительные тактические успехи обусловлены невыгодным для наших позиций рельефом. Возле Берховки оккупанты удерживают все ключевые высоты, а само село находится в долине между ними.

"Даже если мы отходим на километр или два, это не меняет ситуацию в целом с точки зрения оперативно-стратегического уровня. Мне кажется, атаки на разных направлениях связаны с тем, что оккупационные войска пытаются найти какое-то, по их мнению, слабое место в нашей обороне на востоке. Им не удается это под Купянском, не очень выходит под Лиманом, поэтому они пытаются на севере от Бахмута, а потом по новой", ­– рассказал Александр Мусиенко.

Оккупанты немного оттеснили Силы обороны Украины на северном фланге под Бахмутом (фото deepstatemap.live)

Что касается южного фланга, то там не прекращаются бои в районе Андреевки и Клещиевки. Аналитики ISW со ссылкой на геолоцированные кадры от украинских военных сообщают о продвижении на северо-восток от оккупированной Курдюмовки, но пока эта информация не нашла подтверждения ни в официальных сводках, ни на картах DeepState.

Как заявил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо, из-за больших потерь в технике под Авдеевкой и на Купянском направлении, противник сместил акцент на пехоту, в том числе в районе Бахмута. По его словам, к югу тот пытается отбить позиции возле Курдюмовки и Озаряновки, которые удерживал еще весной при штурме города-крепости, но вряд ли способен их вернуть.

"В некоторых местах Силы обороны могут улучшать свое тактическое положение, а в некоторых – переходить к атакующим действиям", – добавил он.

Владислав Селезнев предостерегает от недооценки российского потенциала в технике. Он напоминает, что противник стянул на территорию Украины свыше 5500 боевых бронемашин и 2300 танков.

"Я не думаю, что им критически не хватает бронетехники. То, что они возвращаются к тактике штурмовых отрядов, это ответ на успешные действия украинской армии. Конечно, враг несет большие потери в "броне" без заметных территориальных достижений, поэтому просто адаптируется к реалиям на поле боя", – подчеркнул эксперт.

Лимано-Купянская ось увязла в тактических боях

Практически все лето и начало осени противник пытался наступать большими силами по 100-километровому фронту на востоке от Лимана (Донецкая область) до Купянска (Харьковская область). Судя по картам, за все это время ему удалось занять несколько посадок на восток от Купянска и немного продвинуться в Серебрянском лесничестве.

Столкновения происходят на разных участках, продолжается давление в лесу южнее Лимана Первого, но без существенных изменений. Как пишут аналитики DeepState, россияне действуют линейно: артподготовка, штурм и движение по траншеям. Интенсивность боев в целом выше, чем была в ходе летней кампании. Успехи агрессоров в Серебрянском лесу продиктованы некоторыми проблемами в управлении украинскими войсками на данном участке, сообщают в DeepState.

Под Сватовым удалось отбросить россиян западнее Сергеевки (фото deepstatemap.live)

В то же время в районе Сватово (Луганская область) удалось продвинуться уже Вооруженным силам Украины. На днях появились сведения о нашем контроле над западными окраинами села Сергеевка. На карте это в общей сложности еще плюс 3 квадратных километра территории.

По словам Селезнева, на сегодня действия обеих сторон носят тактический характер. То есть не могут коренным образом переломить ситуацию. А российский план состоит в захвате территорий Харьковской области как минимум до восточного берега реки Оскол.

"Недаром здесь сосредоточены подразделения новосозданной 25-й армии. Сейчас у них ничего не получается, враг атакует на нескольких направлениях, но в некоторой мере обстановку можно назвать стабильной. Хотя это не означает, что через некоторое время тот не нарастит усилия в попытке захватить восточную часть Купянска. Кажется, бои в районе села Синьковка (около 8 километров на северо-восток от райцентра, – ред.) стихли, но нельзя сказать, что в ближайшее время штурмы не усилятся", ­­– рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Отметим, ранее сообщалось, что на Лимано-Купянскую ось стянута группировка из порядка 100 тысяч россиян, что сравнимо с общей численностью войск, задействованных во всей советской кампании в Афганистане.

ВСУ расширяют плацдармы на левобережье Херсонской области

После того, как в различных пабликах появились сообщения об украинской высадке на левобережье Херсонской области, ситуация, похоже, постепенно проясняется. Десантные группы пытаются закрепиться в нескольких точках вдоль 30-километровой линии от поселка Дачи возле Антоновского моста до села Крынки.

Российские Telegram-каналы пишут о постоянных боестолкновениях, в то время как информации об этом нет ни в сводках Генерального штаба ВСУ, ни на профильных украинских ресурсах. На выходных в сети появилось видео с морпехами, предположительно, в селе Крынки. Эксперты ISW пришли к выводу, что бойцы удерживают там позиции на фоне операций на левом берегу, и, вероятно, пытаются продвинуться в направлении Песчановки, Поймы и Подстепного.

На левобережье Херсонской области может быть сразу три украинских плацдарма (deepstatemap.live)

Официальные представители ВСУ до сих пор комментируют ситуацию сдержанно. По словам спикера Сил обороны юга Натальи Гуменюк, есть неплохие результаты в контрбатарейной борьбе и "других методах".

"Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их (россиян, – ред.) также оттянуть свои позиции на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрелы правого", – отметила она.

Военный эксперт Владислав Селезнев объясняет: морпехи удерживают не один, а сразу три плацдарма между Днепром и рекой Конка. Первый – в районе Дач и Антоновского моста недалеко от оккупированных Олешек, к которым пока приблизиться невозможно. Второй ­– в районе железнодорожного моста в направлении сел Песчановка и Пойма, третий – на группе островов от Казачьих Лагерей до Крынок.

"Мы используем реку в качестве логистического маршрута, перебрасывая личный состав, правда, без бронетехники. Враг тоже не может идти техникой, потому что ему мешает Конка. Однако у него все же преимущество в авиационном компоненте, а это значит, что нашим морпехам на плацдармах будет очень тяжело. В частности, пока нет возможности навести понтонно-мостовую переправу и обеспечить ее постоянную работу. Для этого нужно еще больше расширять плацдармы и оттеснять вражескую артиллерию", – рассказал он.

Возможно, после видео с украинскими морпехами в Крынках скоро последуют хорошие новости с левобережья Херсонской области официально. Александр Мусиенко видит определенные перспективы именно на этом участке.

"Левобережье Херсонской области хорошо подходит для того, чтобы парировать фланговые атаки россиян на востоке. Видно, что наше командование это понимает и не исключено, что там могут готовиться масштабные действия с форсированием Днепра и созданием площадки для продвижения вглубь вражеских тылов", ­– подытожил эксперт.