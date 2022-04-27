Авдіївку двічі обстріляли фосфорними снарядами та вдарили авіацією: є поранений

"Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу - вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку - у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж", - написав Кириленко.

За його словами, слідом за другим обстрілом окупанти завдали по Авдіївці авіаудару - поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Крім того, ЗСУ відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

"ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!" - додав Кириленко.

Нагадаємо, вчора окупанти також завдали ракетного удару по Авдіївці, під який потрапили лікарня, школа, житлові будинки.

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