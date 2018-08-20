В Авдіївці відновили подачу газу

В Авдіївці та прилеглих населених пунктах газу не було з червня 2017

В Авдіївці (Донецька область) відновили подачу газу. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

За словами Куця, в Авдіївку почали подавати газ, триває перевірка газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. Завтра почнеться підключення в одному-двох селищах Ясинуватського району.

"Фактично роботи по підключенню почалися в суботу. За цей час газ отримав 21 абонент в приватному секторі Авдіївки і тридцять у селищі Нетайлове", - додав він.

Зазначимо, Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району залишалися без газу з 7 червня 2017 року, коли в результаті бойових дій було пошкоджено газопровід "Макіївка-Авдіївка". Тепер місто і довколишні селища будуть одержувати газ з нового газопроводу "Очеретине-Авдіївка".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з понеділка Авдіївка і найближчі села почнуть отримувати газ.

У липні в Авдіївці стався вибух біля магазину. Постраждалих в результаті інциденту не було.