В Авдіївці відновили подачу газу
В Авдіївці та прилеглих населених пунктах газу не було з червня 2017
В Авдіївці (Донецька область) відновили подачу газу. Про це у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.
За словами Куця, в Авдіївку почали подавати газ, триває перевірка газопостачання та підключення абонентів у багатоповерхівках. Завтра почнеться підключення в одному-двох селищах Ясинуватського району.
"Фактично роботи по підключенню почалися в суботу. За цей час газ отримав 21 абонент в приватному секторі Авдіївки і тридцять у селищі Нетайлове", - додав він.
Зазначимо, Авдіївка та сім селищ Ясинуватського району залишалися без газу з 7 червня 2017 року, коли в результаті бойових дій було пошкоджено газопровід "Макіївка-Авдіївка". Тепер місто і довколишні селища будуть одержувати газ з нового газопроводу "Очеретине-Авдіївка".
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з понеділка Авдіївка і найближчі села почнуть отримувати газ.
У липні в Авдіївці стався вибух біля магазину. Постраждалих в результаті інциденту не було.