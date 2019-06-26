В Авдіївці обстріляли житлові будинки

В Авдіївці (Донецька область) обстріляли житлові будинки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Зазначається, що постраждалих та поранених серед мирного населення немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про обстріли надійшла близько 04:40 години від місцевих мешканців.

"Повідомлення про обстріл надійшло до Авдіївського відділення поліції сьогодні близько 04:40 години від місцевих мешканців. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки обстрілів (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 25 червня збройні формування Російської Федерації 32 рази порушили режим припинення вогню, поранено 5 українських військовослужбовців, двоє отримали бойове травмування.

РБК-Україна писало, що 22 червня район проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі відвідала делегація Європейського Союзу, яку очолював голова Військового комітету ЄС генерал Клаудіо Граціано.