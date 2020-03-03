В Авдіївці колишній бойовик здався поліції

В Авдіївці колишній бойовик, який служив у незаконному збройному формуванні "Схід", здався співробітникам правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Як повідомляється, житель Покровського району майже півтора служив в НЗФ, однак на початку 2016 року залишив службу, а 2 березня 2020 року повідомив поліції про своє минуле.

За його словами, в серпні 2014 року після телефонної розмови зі своїм товаришем, він вирішив приєднатися до бійців незаконного збройного формування, в якому той служив і нібито отримував непогану зарплату.

"Прибувши в окупованій Ясинуватій, житель Покровського району розшукав там відділ міліції, керівництво якого і прийняв його на службу в підрозділ "Схід". Через кілька днів чоловіка відвезли в Донецьк, де видали військову форму, жетон, посвідчення та зброю і призначили на посаду стрілка. Але замість своїх обов'язків, новоспечений бойовик був водієм - на вантажній машині розвозив харчі та людей", - йдеться в повідомленні.

У січні 2016 року чоловік залишив службу і переїхав до Криму, а згодом - в Татарстан. У вересні минулого року чоловік повернувся до України. Побоюючись відповідальності за службу в лавах НЗФ, колишній бойовик вів потайний спосіб життя, проте все ж таки зважився і прийшов в поліцію з повинною.

У відношенні чоловіка було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в липні минулого року в Краматорську у відділ поліції прийшли двоє чоловіків, які повідомили, що в травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували в лавах так званої "ДНР". Обидва місцевих жителі незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим у районі Станкострою в місті Краматорськ.

Крім того, 10 липня 2019 року суд Німеччини визнав винним в участі в конфлікті на Донбасі громадянина своєї країни, вихідця з Киргизії. Чоловіка визнали винним у підготовці тяжкого злочину, що загрожує державній безпеці.