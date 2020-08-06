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Аварійники "Дніпропетровськгазу" виїжджали до споживачів більше 40 тисяч разів в 2020

Дніпро, Четвер 06 серпня 2020 14:04
Аварійники "Дніпропетровськгазу" виїжджали до споживачів більше 40 тисяч разів в 2020
Фото: газівник (facebook.com kyivgaz.ua)
Автор: РБК-Україна

При цьому 85% викликів пов'язані з підозрою на витік газу

За 7 місяців поточного року аварійно-диспетчерська служба акціонерного товариства "Дніпропетровськгаз" виїжджала до споживачів понад 40 тисяч разів. При цьому 85% викликів пов'язані з підозрою на витік газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відзначається, що з початку карантину багато людей залишаються вдома, тому навантаження на газові мережі постійно зростає. Це підвищило значущість роботи критичної інфраструктури. Щоб споживачі могли безперебійно і безаварійно користуватися газом, аварійна служба здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорегуляторних пунктів.

"Не дивлячись на те, що карантин триває, всі роботи по утриманню газорозподільної системи в робочому стані здійснюються безперервно. Цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоки, усувають поломки 48 бригад аварійно-диспетчерської служби "Дніпропетровськгаз". Навіть у найвіддаленіші точки аварійна бригада прибуває згідно з вимогами - в межах 40 хвилин", - підкреслив головний інженер "Дніпропетровськгазу" Олександр Макаренко.

Зазначено, що компанія максимально убезпечила співробітників, надавши всі необхідні засоби індивідуального захисту. Крім того, щоранку всі працівники підприємства проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де перебувають працівники, кілька разів на день проводиться санітарна обробка, в постійному доступі для співробітників знаходяться антисептичні засоби для обробки рук.

Також кожен день, перед початком і після закінчення зміни, водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові автомобілі.

"Клієнти повинні знати, що працівники аварійно-диспетчерської бригади максимально захищені, тому не слід перешкоджати газовикам виконувати їх роботу", - закликають у компанії.

Відзначається, що споживачі повинні також дотримуватися санітарних вимог і бути соціально відповідальними. Якщо у клієнта, який здійснює виклик аварійної служби, є симптоми хвороби, він обов'язково повинен про це попередити диспетчера.

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