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Аварійний стадіон у Кривому Розі реконструюють у спортарену стандартів ФІФА та УЄФА

Новость на русском → Кривий Ріг, Понеділок 05 квітня 2021 09:32
Аварійний стадіон у Кривому Розі реконструюють у спортарену стандартів ФІФА та УЄФА Фото: під час реконструкції стадіону "Металург" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Кривому Розі за програмою президента "Велике будівництво" стартувала реконструкція стадіону "Металург". Місто отримає стадіон по стандартам ФІФА і УЄФА.

Про це повідомив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

"Ми з друзями ходили сюди на матчі. Це було традицією городян. Розпочата масштабна реконструкція - дуже важлива подія для Кривого Рогу", - розповів народний депутат Юрій Корявченков.

Аварійний стадіон у Кривому Розі реконструюють у спортарену стандартів ФІФА та УЄФА

Історія стадіону налічує майже 50 років, останні роки він був у занедбаному стані. Але зараз - під час реконструкції - його буде оновлено за вимогами ФІФА та УЄФА, аби проводити матчі за національний та єврокубки, повідомила проєктувальниця Вікторія Панченко.

Згідно з проектом реконструкції, поле оновленого стадіону буде з "живим" газоном, зі спеціальною системою поливу і підігріву.

Тут зведуть нові трибуни на 19 тисяч глядачів, у тому числі для людей з інвалідністю.

Також будівельники осучаснять приміщення під трибунами, де облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Навколо стадіону облаштують бігові доріжки. Буде і зона для стрибків із жердиною.

На стадіоні можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, карате та греко-римською боротьбою.

Крім того, тут зведуть 4-поверхову будівлю під VIP-зону, коментаторські та місця для журналістів.

"Після завершення реконструкції стадіон стане головною тренувальною базою та футбольною ареною міста", - розповів президент ФК "Кривбас" Костянтин Караманиць.

Нагадаємо, у рамках програми президента "Велике будівництво" у Дніпропетровській області триває реконструкція 13 прийомних відділень у лікарнях Дніпра, Покрови та Кам'янського.

"По всій області оновлюємо приймальні відділення лікарень. Робимо їх сучасними та комфортними для пацієнтів", - повідомив раніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

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