Аварийные отключения сегодня не применяются: в "Укрэнерго" объяснили причину

Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня не предоставил операторам данных для аварийных отключений, поскольку не было необходимости. Утром украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, чем вчера, а верхняя точка утреннего пика была позже.

Также вчера вечером зафиксировали уменьшение нагрузки на энергосистему. В частности, жители Киева снизили потребление на 6,2%, в Киевской области - на 3,3%, Черкасской - на 17,8%, Харьковской - на 7,0%, Черниговской - на 5,9%.

Однако в "Укрэнерго" предупредили, что сегодня вечером могут быть отключения света, если будет необходимо. Украинцев призвали и дальше экономить электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов и по возможности перенесите пользование стиральными машинами, бойлерами и обогревателями на ночь, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий", - говорится в сообщении.