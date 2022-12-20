Аварийные отключения продолжаются. Власти рассказали о ситуации со светом в Киеве

"Идет ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Что касается ситуации с водоснабжением, то он рассказал, что подача воды происходит в штатном режиме. При этом котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за проблем с электроэнергией отключаются поочередно.

Глава КГВА добавил, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

Также Попко напомнил, что в городе развернуты 430 стационарных "Пунктів Незламності", где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью.