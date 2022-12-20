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Аварийные отключения продолжаются. Власти рассказали о ситуации со светом в Киеве

Фото: в Киеве продолжаются аварийные отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На утро 20 декабря Киев, как и остальные регионы страны, продолжает получать лимитированный объем электроснабжения. В городе по прежнему действуют аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской военной администрации (КГВА).

"Идет ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Что касается ситуации с водоснабжением, то он рассказал, что подача воды происходит в штатном режиме. При этом котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за проблем с электроэнергией отключаются поочередно.

Глава КГВА добавил, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальщики продолжают работать в усиленном режиме.

Также Попко напомнил, что в городе развернуты 430 стационарных "Пунктів Незламності", где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью.

Напомним, утром 20 декабря в киевском метрополитене в работе метро произошел сбой. Причиной тому стали резкие перепады напряжения.

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КиевЭлектроэнергия