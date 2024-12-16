Аварийные танкеры демонстрируют риски старения "теневого флота" России, - Reuters

Один член экипажа погиб, когда судно "Волгонефть-212" раскололось пополам, 12 человек были спасены, в то время как власти заявили, что все 14 членов экипажа на борту судна "Волгонефть-239", севшего на мель в 80 метрах от берега недалеко от порта Тамань, также были спасены.

По данным российского агентства ТАСС, на судах, которым более 50 лет, в общей сложности перевозилось около 9200 тонн нефтепродуктов, но объем утечки еще устанавливается.

Согласно сертификатам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, "Волгонефть 212" была построена в 1969 году, а "Волгонефть 239" - в 1973 году.

Риски "теневого флота"

В последние месяцы судоходная отрасль выразила обеспокоенность по поводу рисков и возможности столкновений, которые представляют сотни "теневых" танкеров на открытых морских путях, при этом у этих судов нет стимулов следовать более чистым стандартам судоходства.

Россия все чаще использует теневой флот, применяя различные методы обхода международных санкций.

Керченский пролив, отделяющий материковую часть России от аннексированного Москвой Крыма, является ключевым маршрутом экспорта зерна и топливных продуктов.

Зарегистрированный в Финляндии аналитический центр Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщил, что в прошлом месяце 369 судов экспортировали российскую сырую нефть и нефтепродукты, из которых 206 были теневыми танкерами, и 28% из них были не моложе 20 лет.

До инцидентов, произошедших на выходных, CREA заявляла, что расходы на очистку и компенсацию в результате разлива нефти с танкеров с неизвестной страховкой или без нее могут составить для налогоплательщиков прибрежной страны более 1 млрд долларов.

За последний год число танкеров, перевозящих грузы, которые не регулируются и не застрахованы западными поставщиками, возросло.