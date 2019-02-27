Аварійна служба "Запоріжгазу" здійснила більше 50 тисяч виїздів у 2018 році

Порівняно з 2017 роком кількість викликів зросла на 29%

Аварийно-диспетчерская служба ПАО "Запорожгаз" в 2018 году осуществила 51,7 тыс. выездов по вызовам жителей Запорожской области. Это в среднем 139 аварийных заявок в сутки, сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с 2017 годом количество вызовов возросло на 29%. Основная часть вызовов аварийщиков связана с обнаруженными утечками газа. В остальных случаях причинами обращений потребителей стала неисправность газовых приборов, нестабильность давления газа. В течение 5 минут аварийщики реагируют на вызов и в течение 40 минут должны прибыть к самой отдаленной точке зоны обслуживания.

"С 1 января выросла минимальная заработная плата, постоянно растут цены на материалы и услуги. Соответственно на 2019 год финансирование аварийной газовой службы необходимо увеличивать минимум на 40%. Основная доля средств будет направлена на закупку топлива, а также инструменты и материалы для нужд АДС", - рассказывает главный инженер ПАО "Запорожгаз" Виталий Нестеренко.

Как отмечается, серьезной проблемой 2018 года стала низкая заработная плата специалистов газораспределительных компаний из-за чего возросла текучка кадров. Особенно остро вопрос касается профессиональных специалистов аварийной газовой службы, работа которых постоянно связана с опасностью и риском.

Средств, заложенных в действующем тарифе на распределение природного газа, критически не хватает. Из конечной стоимости газа 8,55 грн. за 1 кубометр компания получает всего 51 копейку, что составляет менее 5% от стоимости газа как товара.