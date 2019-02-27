Аварійна служба "Запоріжгазу" здійснила більше 50 тисяч виїздів у 2018 році

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Порівняно з 2017 роком кількість викликів зросла на 29%

Аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Запоріжгаз" у 2018 році здійснила 51,7 тис. виїздів за викликами жителів Запорізької області. Це в середньому 139 аварійних заявок на добу, повідомляє прес-служба компанії.

Порівняно з 2017 роком кількість викликів зросла на 29%. Основна частини викликів аварійників пов’язана з виявленими витоками газу. В решті випадків причинами звернень споживачів стала несправність газових приладів, нестабільність тиску газу тощо. Протягом 5 хвилин аварійники реагують на виклик та впродовж 40 хвилин мають прибути до найвіддаленішої точки зони обслуговування

"З 1 січня зросла мінімальна заробітна плата, постійно зростають ціни на матеріали та послуги. Відповідно на 2019 рік фінансування аварійної газової служби необхідно збільшувати щонайменше на 40%. Основна частка коштів буде спрямована на закупівлю пального, а також інструменти та матеріали для потреб АДС", - розповідає головний інженер ПАТ "Запоріжгаз" Віталій Нестеренко.

Як зазначається, серйозною проблемою 2018 року стала низька заробітна плата фахівців газорозподільних компаній через що зросле плинність кадрів. Особливо гостро питання стосується професійних спеціалістів аварійної газової служби, робота яких постійно пов’язана з небезпекою та ризиком.

Коштів, закладених в діючому тарифі на розподіл природного газу, критично не вистачає. Із кінцевої вартості газу 8,55 грн. за 1 кубометр компанія отримує всього 51 копійок, що складає менше 5% від вартості газу, як товару.