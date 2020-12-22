Аварійна служба "Дніпропетровськгазу" опрацювала більше 74 тисяч заявок

Газова труба (kmu.gov.ua)

Працівники аварійно-диспетчерської служби АТ "Дніпропетровськгаз" з 1 січня 2020 здійснили 74282 виїзди. У штаті Дніпропетровськгазу 47 бригад, які працюють цілодобово. Компанія обслуговує 606 тисяч споживачів області.

Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Понад 58 тисяч викликів пов'язані із запахом газу. Крім того, з початку року фахівці здійснили понад 480 пусків газу клієнтам після усунення аварійних ситуацій на газопроводі", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що під час опалювального періоду навантаження на газові мережі зростає. Це підвищує значущість роботи критичної інфраструктури. Щоб споживачі могли бесперебийно і безаварійно користуватися газом, аварійна служба здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорегуляторних пунктів.

"Цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоку, усувають поломки 47 бригад аварійно-диспетчерської служби "Дніпропетровськгазу". Навіть у найвіддаленіші точки аварійна бригада прибуває у відповідності з вимогами - в межах 40 хвилин", - розповідає головний інженер АТ "Дніпропетровськгаз" Олександр Макаренко.

За словами прес-служби, в першу чергу АДС локалізує і ліквідує аварійні ситуації і аварії в газорозподільних системах і на газифікованих об'єктах населених пунктів у Дніпропетровській області. Диспетчери служби цілодобово і без вихідних приймають заявки від споживачів. За оперативною допомогою аварійної газової служби щодня звертаються в середньому 260 споживачів газу.

"Для своєчасного реагування на виклики клієнтів автомобільний парк АДС укомплектований сучасними автомобілями Volkswagen Transporter, спеціальними інструментами та іншими технічними засобами. Всі виклики служби 104 - безкоштовні і обов'язково реєструються на архіваторі у спеціальній програмі", - йдеться в повідомленні.