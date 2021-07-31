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Аварійна ситуація на шахті в Донецькій області ліквідована, - "Метінвест"

Автор: РБК-Україна

Аварійна ситуація, яка виникла в результаті вибуху на шахтоуправлінні Покровське, ліквідована. Виконано розгазування ділянки, здоров'ю і життю співробітників нічого не загрожує.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Метінвесту".

Як зазначає прес-служба, у Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування перебувають троє постраждалих з легким ступенем тілесних ушкоджень - всі працівники шахтоуправління Покровське.

Ще шість гірників (один - працівник шахтоуправління Покровське, п'ять - працівники підрядної організації) знаходяться в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Як повідомлялося раніше, в смт Удачне Покровського району 31 липня близько 5 ранку стався вибух на шахті. Один співробітник підрядної організації від отриманих травм помер у Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування.

На підприємстві створена внутрішня комісія і паралельно працюватиме державна комісія, які будуть розслідувати обставини та причини події.

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МетинвестШахта