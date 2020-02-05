Аварія літака в Туреччині: у МЗС розповіли, чи є українці серед постраждалих

Серед постраждалих в результаті аварії літака Boeing 737-800 в Туреччині немає українців. Про це повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман на сторінці в Twitter.

За словами генконсула, серед постраждалих внаслідок аварії літака авіакомпанії Fly Pegasus в аеропорту Стамбула громадян України немає.

"Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає", - написав Гаман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в аеропорту Стамбула сталася аварія літака авіакомпанії Fly Pegasus, що здійснював рейс Ізмір-Стамбул. Через несприятливі погодні умови літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу, після чого розвалився на три частини та загорівся.

Також РБК-Україна писало, що за даними влади Стамбулу, в результаті аварії літака авіакомпанії Fly Pegasus постраждали 120 людей. Наразі постраждалих було госпіталізовано до місцевих лікарень. Всього на борту знаходилися 177 осіб: 171 пасажир і шість членів екіпажу.